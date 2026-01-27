قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن أسطولا حربيا أمريكيا ضخما يتجه للشرق الأوسط ، معربا عن أمله في ألا يضطر لاستخدامه "لكنه قوي للغاية".

ودخلت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في غرب المحيط الهندي، ترافقها 3 سفن حربية مجهزة بصواريخ "توماهوك".

وأوضح مسؤولون عسكريون لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الحاملة قادرة على تنفيذ عمليات خلال يوم أو يومين في حال صدور أمر رئاسي.

وعزز البنتاجون قدراته الجوية بإرسال 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "F-15E"، ونشر منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" و"ثاد" لحماية القوات الأمريكية من أي رد انتقامي إيراني، فيما لا تزال القاذفات بعيدة المدى في حالة تأهب قصوى داخل الولايات المتحدة.

وكثف مسؤولو البنتاجون مشاوراتهم مع الحلفاء الإقليميين، حيث زار براد كوبر قائد القيادة المركزية، سوريا والعراق وإسرائيل لتفقد القوات ومراكز الاحتجاز.

وبدأ الجيش الأمريكي بالفعل نقل سجناء تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، لتجنب فرارهم مع توسع سيطرة الحكومة السورية.

ووجهت واشنطن رسالة حازمة للحكومة العراقية مفادها أن أي استهداف للقوات الأمريكية من قبل ميليشيات شيعية سيواجه برد أمريكي مباشر.

وشملت المشاورات المستمرة لقاءات مع مسؤولين من السعودية وقطر وإسرائيل لضمان التنسيق الكامل حيال التوترات المتصاعدة مع طهران.