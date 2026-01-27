رئيس وزراء الهند يعلن التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

نيودلهي- (أب)

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه تم التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والاستراتيجية.

وتم التوصل للاتفاقية بعد مفاوضات استمرت لنحو عقدين. ويطلق الجانبان عليها " أم الاتفاقيات".

وتخص الاتفاقية نحو ملياري شخص، وتعد من أكبر الاتفاقيات الثنائية في مجال التجارة.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تستهدف فيه واشنطن كل من الهند والاتحاد الأوروبي برسوم كبيرة على الواردات.

وقال مودي إن الاتفاقية سوف تحمل فرصا ضخمة لشعبي الهند وأوروبا. وتمثل الاتفاقية 25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وثلث التجارة العالمية.