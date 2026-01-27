إعلان

رئيس وزراء الهند يعلن التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

كتب : مصراوي

10:04 ص 27/01/2026

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نيودلهي- (أب)

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه تم التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والاستراتيجية.

وتم التوصل للاتفاقية بعد مفاوضات استمرت لنحو عقدين. ويطلق الجانبان عليها " أم الاتفاقيات".

وتخص الاتفاقية نحو ملياري شخص، وتعد من أكبر الاتفاقيات الثنائية في مجال التجارة.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تستهدف فيه واشنطن كل من الهند والاتحاد الأوروبي برسوم كبيرة على الواردات.

وقال مودي إن الاتفاقية سوف تحمل فرصا ضخمة لشعبي الهند وأوروبا. وتمثل الاتفاقية 25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وثلث التجارة العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند الاتحاد الأوروبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
هيفاء وهبي بفستان جريء وياسمين رئيس أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هيفاء وهبي بفستان جريء وياسمين رئيس أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
وزير الخارجية يسلّم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره التونسي (صور)
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يسلّم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره التونسي (صور)
شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026