وزير البحرية الأمريكية ينشر صورة جديدة لـ ترامب مع بطريق



وكالات

نشر وزير البحرية الأمريكية جون فيلان، صورة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بطريق على غرار الصورة التي نشرها البيت الأبيض في وقت سابق.

وتظهر في الصورة الجديدة التي نشرها وزير البحرية الأمريكية غواصة.

وأرفق جون فيلان الصورة بتعليق: "البطريق يعرف: هياكل فولاذية، إرادة حديدية، أسطول ذهبي".

يذكر أن البيت الأبيض كان قد نشر يوم السبت الماضي صورة مركبة للرئيس الأمريكي مع بطريق يحمل العلم الأمريكي في جزيرة جرينلاند، إذ علق عليها: "عانقوا البطريق".

وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، أنه عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن جرينلاند.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مميزا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو.

تجدر الإشارة إلى أن جرينلاند تعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاجن اتفاقية دفاع خاصة بغرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري، وفقا لروسيا اليوم.