ترامب يرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية إلى 25%



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية من 15% إلى 25% بسبب تأخر برلمان سيئول في الموافقة على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

كتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "صفقاتنا التجارية مهمة جدا لأمريكا في كل من هذه الصفقات، تصرفنا بسرعة لتقليل الرسوم الجمركية بما يتماشى مع المعاملة المتفق عليها بالطبع، نتوقع من شركائنا التجاريين أن يفعلوا المثل".

وأضاف: "الهيئة التشريعية لكوريا الجنوبية لا ترقى إلى مستوى اتفاقها مع الولايات المتحدة".

وأوضح ترامب: "توصلت أنا والرئيس لي إلى صفقة كبيرة لكلا البلدين في 30 يوليو 2025، وأكدنا من جديد هذه الشروط أثناء وجودي في كوريا في 29 أكتوبر 2025، لماذا لم توافق الهيئة التشريعية الكورية حتى الآن على ذلك؟".

وأكد ترامب، أنه نظرا لأن الهيئة التشريعية الكورية لم تفعل اتفاقيتنا التجارية التاريخية، وهو ما يعد من صلاحياتها، فإنني أقوم بموجب صلاحياتي بزيادة الرسوم الجمركية الكورية الجنوبية على السيارات والأخشاب والمواد الصيدلانية وجميع التعريفات المتبادلة الأخرى، من 15% إلى 25%.

وتعد كوريا الجنوبية من أهم مصادر السلع الأجنبية للولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة صادراتها 132 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقا لبيانات وزارة التجارة.

وتشمل أهم الصادرات إلى الولايات المتحدة السيارات وقطع غيارها، بالإضافة إلى أشباه الموصلات والإلكترونيات، وتواجه هذه السلع خطر ارتفاع أسعارها نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أواخر أكتوبر الماضي، أن كوريا الجنوبية ستدفع للولايات المتحدة 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها من قبل واشنطن، وفقا لروسيا اليوم.