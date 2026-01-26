إعلان

البيت الأبيض: وزارة الأمن والفيدرالي يحققان بحادث إطلاق النار في مينيسوتا

كتب : مصراوي

09:57 م 26/01/2026

الشرطة الأمريكية

وكالات

قال البيت الأبيض إن ولاية مينيسوتا شهدت مشاهد فوضوية خلال نهاية الأسبوع، مؤكدًا أنه لا أحد يرغب في رؤية أشخاص يتعرضون للقتل في شوارع الولايات المتحدة.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان اليوم الإثنين، أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحققان في حادث إطلاق النار الذي وقع يوم السبت في مينيسوتا، مشيرًا إلى أن الإدارة تراجع جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث.

وحمل البيت الأبيض إطلاق النار في مينيسوتا مسؤولية ما وصفه بالرفض المتعمد والعدائي من قادة الحزب الديمقراطي لما تقوم به إدارة الهجرة، مؤكدًا أن حاكم مينيسوتا وعمدة مدينة مينيابوليس استخدما منابرهما لتشجيع المحرضين على عرقلة الضباط الفيدراليين.

وشدد البيت الأبيض على أن عرقلة إنفاذ القانون الفيدرالي والتحريض على العنف ضد الضباط أمر خاطئ وغير قانوني، معتبرًا أن الخطاب الخطير الذي يمارسه مسؤولون ديمقراطيون منتخبون هو ما أوصل الأوضاع إلى ما هي عليه في مينيسوتا.

وفي سياق آخر، قال البيت الأبيض إن إعادة جثمان آخر أسير الإسرائيليين في غزة تعد إنجازا دبلوماسيًا كبيرا لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وأكد البيت الأبيض، أن ترامب حقق ما كان يبدو مستحيلاً، وأن هذه أخبار رائعة للولايات المتحدة وحلفائها وللسلام في الشرق الأوسط.

الشرطة الأمريكية البيت الأبيض حادث اطلاق نار

