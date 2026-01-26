إعلان

البرهان: القوات النظامية تقف في خندق واحد مع الشعب للقضاء على التمرد

كتب : عبدالله محمود

06:58 م 26/01/2026

الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان

قال شدد رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، القوات النظامية تقف في خندق واحد مع الشعب لحسم التمرد والقضاء عليه.

وأكد البرهان في بيان اليوم الاثنين، أن مجلس السيادة السوداني لن يسمح بأي فرصة لتمرد جديد ولن يتهاون في ذلك.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني: "أن عازمون على استعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش السودان، فتح طريق الدلنج بالقوة بعد تنفيذ عملية عسكرية ناجحة، أسفرت عن دحر وتدمير مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها.

عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى الجيش السوداني قوات الدعم السريع

