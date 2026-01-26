أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، وصول مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط، مشيرًة إلى أنها قادمة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين إن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والسفن الحربية المرافقة لها دخلت الشرق الأوسط، مما يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدرات هجومية ودفاعية إضافية إذا اختار المضي قدماً في شن هجوم على إيران.

ووفقًا لتصريحات مسؤول دفاعي للصحيفة، تحمل حاملة الطائرات لينكولن طائرات مقاتلة من طراز إف-35 سي وإف إيه-18، بالإضافة إلى طائرات الحرب الإلكترونية من طراز إي إيه-18 جي جراولر القادرة على التشويش على أنظمة الدفاع المعادية، كما أنها تبحر برفقة ثلاث مدمرات تابعة للبحرية، قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك كروز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافةً إلى السفن الحربية، نشرت الولايات المتحدة مقاتلات إف-15 في قاعدة بالأردن، كما تنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وثاد إلى المنطقة للمساعدة في حماية المنشآت الأمريكية وحلفائها من الهجمات الإيرانية المضادة، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤولين أمريكيين.