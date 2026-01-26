إعلان

القيادة الوسطى الأمريكية: حاملة الطائرات "لينكولن" في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار

كتب : مصراوي

06:53 م 26/01/2026

حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، وصول مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط، مشيرًة إلى أنها قادمة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين إن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والسفن الحربية المرافقة لها دخلت الشرق الأوسط، مما يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدرات هجومية ودفاعية إضافية إذا اختار المضي قدماً في شن هجوم على إيران.

ووفقًا لتصريحات مسؤول دفاعي للصحيفة، تحمل حاملة الطائرات لينكولن طائرات مقاتلة من طراز إف-35 سي وإف إيه-18، بالإضافة إلى طائرات الحرب الإلكترونية من طراز إي إيه-18 جي جراولر القادرة على التشويش على أنظمة الدفاع المعادية، كما أنها تبحر برفقة ثلاث مدمرات تابعة للبحرية، قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك كروز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافةً إلى السفن الحربية، نشرت الولايات المتحدة مقاتلات إف-15 في قاعدة بالأردن، كما تنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وثاد إلى المنطقة للمساعدة في حماية المنشآت الأمريكية وحلفائها من الهجمات الإيرانية المضادة، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤولين أمريكيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حاملة الطائرات أبراهام لينكولن القيادة الوسطى الأمريكية دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" خلال مناقشة قانون الكهرباء
أخبار مصر

داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" خلال مناقشة قانون الكهرباء
عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش
رياضة عربية وعالمية

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش
الإفتاء توضح موقف الزكاة من ذهب الزينة
أخبار مصر

الإفتاء توضح موقف الزكاة من ذهب الزينة
فيديو..منشور جديد من شيرين عبد الوهاب والجمهور يعلق
زووم

فيديو..منشور جديد من شيرين عبد الوهاب والجمهور يعلق
طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "ن النسوة" رمضان 2026
زووم

طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "ن النسوة" رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره