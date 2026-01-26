نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين إن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والسفن الحربية المرافقة لها دخلت الشرق الأوسط، مما يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدرات هجومية ودفاعية إضافية إذا اختار المضي قدماً في شن هجوم على إيران.

حذّر ترامب الأسبوع الماضي من أن الولايات المتحدة لديها أسطول متجه نحو إيران، رغم أنه أشار إلى أنه ما زال يدرس خيار العمل العسكري، قائلًا: "لدينا قوة كبيرة متجهة نحو إيران، أفضل ألا يحدث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".

كان ترامب قد تراجع عن شنّ هجوم على إيران مطلع هذا الشهر، لكنه لم يستبعد خيار توجيه ضربات ضد النظام بعد المظاهرات الأخيرة، والذي أشارت عدد من التقديرات إلى أن عدد القتلى يتجاوز 5000، بحسب إحدى منظمات حقوق الإنسان.

ظلت المنطقة بلا حاملة طائرات منذ أن أرسل ترامب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى منطقة الكاريبي الخريف الماضي مع تصاعد التوترات مع فنزويلا، وكانت حاملة الطائرات لينكولن تعمل في بحر الصين الجنوبي عندما صدرت الأوامر لها بالتوجه إلى الشرق الأوسط.

ووفقًا لتصريحات مسؤول دفاعي للصحيفة، تحمل حاملة الطائرات لينكولن طائرات مقاتلة من طراز إف-35 سي وإف إيه-18، بالإضافة إلى طائرات الحرب الإلكترونية من طراز إي إيه-18 جي جراولر القادرة على التشويش على أنظمة الدفاع المعادية، كما أنها تبحر برفقة ثلاث مدمرات تابعة للبحرية، قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك كروز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافةً إلى السفن الحربية، نشرت الولايات المتحدة مقاتلات إف-15 في قاعدة بالأردن، كما تنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وثاد إلى المنطقة للمساعدة في حماية المنشآت الأمريكية وحلفائها من الهجمات الإيرانية المضادة، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤولين أمريكيين.

من المتوقع وصول المزيد من المعدات خلال أسبوع إلى أسبوعين، حسبما أفاد أحد المسؤولين.