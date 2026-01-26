إعلان

إسرائيل تعلن استعادة جثمان آخر أسير في غزة

كتب : محمد جعفر

04:30 م 26/01/2026

ران جويلي

أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على ران جويلي آخر الأسرى الإسرائيلين في غزة، وبذلك الإعلان لم يعد هناك أي أسرى في غزة، للمرة الأولى منذ عام 2014.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، عاد جويلي إلى إسرائيل بعد 843 يومًا من أسره في 7 أكتوبر 2023، وتم التعرف عليه في معهد الطب الشرعي في أبو كبير، بعد إتمام عملية تحديد الهوية من قبل المركز الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع سلطات الاحتلال العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش عائلة الأسير بأنه تم التعرف على جثمانه ودفنه.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية فإن ران جويلي البالغ من العمر 24 عامًا، هو مقاتل في كتيبة "ياسم"، وقد سقط في الأسر صباح يوم 7 أكتوبر 2023، وتم نقل جثمانه إلى قطاع غزة.

استعادة جثمان آخر أسير إسرائيل غزة

