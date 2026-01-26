قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن مشروع "القبة الذهبية" الأمريكي يتعارض بشكل جذري مع معاهدة ستارت-3، وأنها "مشروع استفزازي للغاية"، بحسب ما ذكرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

وفي مقابلة أجرته مع الصحيفة الروسية، قال مدفيديف، إن موسكو ستنطلق في قراراتها من خطوات واشنطن الحقيقية في حال لم تقدم الأخيرة ردا ملموسا على مبادرة روسيا حول معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية "ستارت-3"، التي سينتهي مفعولها في 5 فبراير المقبل.

وأضاف مدفيديف في المقابلة مع صحيفة كوميرسانت: "إذا لم نتلق أي تفاصيل محددة من واشنطن، فسوف نبني قراراتنا على الخطوات الفعلية التي يتخذها الجانب الأمريكي، نحن نراقب الأمور عن كثب وسنواصل القيام بذلك".

وقال: "مشروع القبة الذهبية لأمريكا المضاد للصواريخ، وهو مشروع استفزازي للغاية، إنه يتناقض بشكل أساسي مع التأكيد على وجود صلة لا تنفصم بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية - وهو ما تم تكريسه، بالمناسبة، في ديباجة معاهدة ستارت الجديدة".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في سبتمبر الماضي، أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام ببنود معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد بعد 5 فبراير من هذا العام.

وأشار بوتين إلى أن خطوات الامتثال لقيود ستارت ستكون سارية المفعول إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.

أما مشروع القبة الذهبية، فقد أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو عام 2025، وهو عبارة عن خطة مدتها 3 سنوات بتكلفة 175 مليار دولار لبناء منظومة دفاع صاروخي متعددة الطبقات مصممة لاعتراض الصواريخ المتجهة نحو الولايات المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.