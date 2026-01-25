تحركات ويتكوف بشأن إيران.. لماذا أصابت إسرائيل بالإحباط؟

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، الأحد، إن هناك حالة من الإحباط إزاء موقف الإدارة الأمريكية الحالي من الملف الإيراني.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يواصل جهوده الحثيثة لإقناع ترامب باتباع المسار الدبلوماسي وتجنب الانزلاق نحو الخيار العسكري، رغم المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدى إسرائيل ودول المنطقة والولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة، أن ويتكوف لم يكتفِ بالدعوة للتهدئة، بل قام بنقل رسائل رسمية من مسؤولين إيرانيين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لتأجيل أي هجوم عسكري محتمل.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تشير فيه التقديرات الإسرائيلية والدولية إلى أن عدد القتلى خلال عمليات قمع الاحتجاجات في إيران قد تجاوز حاجز الـ20 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من المدنيين والمتظاهرين، بالإضافة إلى مقتل مئات من عناصر قوات الأمن. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي، تقديره بأن هذه المعلومات المروعة قد لا تدفع الرئيس ترامب بشكل مباشر لاتخاذ قرار عسكري فوري، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية "لن تبقى مكتوفة الأيدي"، لافتا إلى أن النظام الإيراني، ورغم الوحشية التي يظهرها في القمع، قد ضعف بشكل كبير.