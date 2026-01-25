زيلينسكي يشدد على أهمية ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وكالات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية لإرسال رسالة موحدة من أجل دعم كييف، مشددًا على أهمية ضمهم للاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس الأوكراني خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن كييف ستكون جاهزة فنيا للانضمام للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أهمية التعاون مع ليتوانيا وبولندا من أجل حماية سيادة واستقلال أوكرانيا.

وطالب الرئيس الأوكراني، من الدول الأوروبية أن تكون حازمة في تصديها لروسيا وأسطول الظل.

ونوه الرئيس الأوكراني، على أهمية الضمانات الأمنية المرتبطة بإنهاء الحرب، قائلا: "نتطلع لضمانات من أوروبا ومن الولايات المتحدة".

وذكر الرئيس الأوكراني: "أن وثيقة الضمانات الأمنية من الولايات المتحدة جاهزة بنسبة 100%".

وأوضح زيلينسكي أنه تم إطلاق سراح الكثير من السجناء السياسيين في بيلاروسيا، مطالب الولايات المتحدة بالضغط على روسيا للإفراج عن السجناء لديها.