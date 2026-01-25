إعلان

زيلينسكي يشدد على أهمية ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

كتب : مصراوي

07:00 م 25/01/2026

زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية لإرسال رسالة موحدة من أجل دعم كييف، مشددًا على أهمية ضمهم للاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس الأوكراني خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن كييف ستكون جاهزة فنيا للانضمام للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أهمية التعاون مع ليتوانيا وبولندا من أجل حماية سيادة واستقلال أوكرانيا.

وطالب الرئيس الأوكراني، من الدول الأوروبية أن تكون حازمة في تصديها لروسيا وأسطول الظل.

ونوه الرئيس الأوكراني، على أهمية الضمانات الأمنية المرتبطة بإنهاء الحرب، قائلا: "نتطلع لضمانات من أوروبا ومن الولايات المتحدة".

وذكر الرئيس الأوكراني: "أن وثيقة الضمانات الأمنية من الولايات المتحدة جاهزة بنسبة 100%".

وأوضح زيلينسكي أنه تم إطلاق سراح الكثير من السجناء السياسيين في بيلاروسيا، مطالب الولايات المتحدة بالضغط على روسيا للإفراج عن السجناء لديها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الدول الأوروبية كييف الاتحاد الأوروبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو مثير| عامل يتعاطى الحشيش داخل ميكروباص.. وتدخل عاجل من الداخلية
حوادث وقضايا

فيديو مثير| عامل يتعاطى الحشيش داخل ميكروباص.. وتدخل عاجل من الداخلية
استنفار بسوهاج.. بقعة سولار تهدد مأخذ مياه المراغة
أخبار المحافظات

استنفار بسوهاج.. بقعة سولار تهدد مأخذ مياه المراغة
فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
شعبة الذهب: قفزة 10 أضعاف في الطلب على السبائك مقابل تراجع المشغولات
اقتصاد

شعبة الذهب: قفزة 10 أضعاف في الطلب على السبائك مقابل تراجع المشغولات
انتقام مُر بكوب شاي و"خدعة غرق".. بائع يقتل ابنه وحكم رادع من الجنايات
حوادث وقضايا

انتقام مُر بكوب شاي و"خدعة غرق".. بائع يقتل ابنه وحكم رادع من الجنايات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي