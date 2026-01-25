إعلان

تقرير: حصيلة قتلى الاضطرابات في إيران يمكن أن تتجاوز 30 ألفا

كتب : مصراوي

02:28 م 25/01/2026

احتجاجات ايران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ذكرت مجلة تايم الأمريكية أن حصيلة القتلى بسبب الاضطرابات التي هزت إيران لأسابيع يمكن أن تتجاوز 30 ألفا.

وذكرت المجلة الأمريكية اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين كبار في مجال الصحة أن "ما يصل إلى 30 ألف شخص ربما يكونون قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية في يومي 8 و9 يناير، فقط، عندما شهدت البلاد بعضا من أكبر احتجاجاتها في الموجة الحالية".

وذكر المسؤولون أنه في هذين اليومين، تجاوز عدد الجثث قدرات الدولة على التخلص منها، مضيفين أن أكياس الجثث نفدت من السلطات وتم استخدام الشاحنات بدلا من سيارات الإسعاف.

واندلعت الاحتجاجات في نهاية ديسمبر، مدفوعة بأزمة اقتصادية حادة في البلاد، وكان التجار أول من نزلوا إلى الشوارع واندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في المدن الرئيسية في الثامن والتاسع من يناير قبل قمعها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتجاجات ايران إيران قتلى الاضطرابات في إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش
اقتصاد

احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش
كارثة بيئية في السودان.. فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة -فيديو وصور
شئون عربية و دولية

كارثة بيئية في السودان.. فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة -فيديو وصور
بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة
أخبار مصر

بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة
تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
رياضة محلية

تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
الكفن يسبق هدايا الصغار".. رحلة "عوض" من الغربة تنتهي بالموت على طريق المنيا
أخبار المحافظات

الكفن يسبق هدايا الصغار".. رحلة "عوض" من الغربة تنتهي بالموت على طريق المنيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش