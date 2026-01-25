إعلان

حريق كل 19 دقيقة.. صحيفة تركية تكشف أرقامًا صادمة للحرائق في 2025

كتب : مصراوي

02:22 م 25/01/2026

الحرائق في تركيا

وكالات

ظلت الحرائق في إسطنبول تشكل مصدر قلق بالغ على السلامة الحضرية خلال عام 2025، حيث تلقت إدارة إطفاء إسطنبول على مدار العام ما مجموعه 27 ألفا و820 بلاغا بشأن وقوع حوادث حريق.

وأفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية، اليوم الأحد، بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى اندلاع حريق في المدينة كل 18 دقيقة و54 ثانية، مما يسلط الضوء على حجم واستمرارية تدخلات الطوارئ في أكبر منطقة حضرية بتركيا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة إطفاء بلدية إسطنبول الكبرى، أن السبب الرئيسي وراء اندلاع الحرائق كان هو الاستخدام الخطأ والإهمال، حيث أسفر عن وقوع 7931 حادثا، بنسبة 28.5 % من إجمالي عدد الحرائق.

وارتبطت هذه الحوادث بشكل رئيسي بأعقاب السجائر غير المطفأة، وأعواد الثقاب، والولاعات، والمواقد المشتعلة التي يتم تركها بدون مراقبة، والأطفال الذين يلعبون بالنار، فيما يدل على أن السلوك البشري اليومي مازال يمثل عاملا شديد الخطورة.

الحرائق في تركيا إطفاء إسطنبول حوادث حريق

