خلال زيارته لفيتنام.. وفاة رئيس وزراء كوريا الجنوبية الأسبق

كتب : مصراوي

01:21 م 25/01/2026

لي هاي تشين

سول - (د ب أ)

أعلن مسؤولون وفاة رئيس وزراء كوريا الجنوبية الأسبق لي هاي تشين أثناء زيارته لفيتنام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المجلس الاستشاري للتوحيد السلمي قال إن لي البالغ من العمر 73 عامًا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير المجلس توفى في مستشفى في مدينة هو تشي مينه الفيتنامية بعدما أصيب بأزمة قلبية.

وكان لي الذي شغل مقعدا في البرلمان لسبع دورات، قد تولى منصب رئيس الوزراء خلال رئاسة روه مو هيون من 2004 حتى 2006.

