سفير كوبا لدى كولومبيا: سندافع عن سيادتنا كما ناضل الفلسطينيون ولن نخضع لـ أمريكا

كتب : مصراوي

03:11 ص 25/01/2026

علم كوبا

وكالات


أكد السفير الكوبي لدى كولومبيا كارلوس بيدرا، أن هافانا ستدافع عن سيادتها بنفس الروح التي دافع بها الفلسطينيون عن حقوقهم، مهاجما السياسات الأمريكية في المنطقة.

قال السفير: "كما دافع الفلسطينيون عن سيادتهم كوبا ستدافع أيضا عن سيادتها"، مشددا على أن واشنطن تمارس قرصنة دولية في البحر الكاريبي.

وأكد بيدرا، أن واشنطن تمنع وصول النفط إلى كوبا وتحاول فرض حصار بحري عليها، مشددا على أن كوبا تتعرض لتهديدات من واشنطن أقسى مما تعرضت له طيلة 67 عاما، ولكن بلادنا لن تخضع للضغوط الأمريكية حتى لو لم تصلها قطرة نفط واحدة.

ويوم الجمعة، أفادت صحيفة "بوليتيكو"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزن تكتيكات جديدة للدفع نحو تغيير النظام في كوبا، بما في ذلك فرض حصار كامل على وارداتها النفطية.

وأشارت إلى أن منع شحنات النفط الخام سيكون خطوة إلى الأمام من بيان ترامب الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستوقف واردات كوبا من النفط من فنزويلا، التي كانت موردها الرئيسي للنفط الخام.

وعقب العملية العسكرية في فنزويلا، وجه ترامب تهديدات ضد كوبا، بمنع هافانا من الحصول على النفط من فنزويلا كتعويض عن الخدمات الأمنية، وفقا لروسيا اليوم.

كوبا كولومبيا سفير كوبا في كولومبيا فلسطين الولايات المتحدة

