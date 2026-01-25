

وكالات

هاجم مستوطنون تجمع خلة السدرة البدوي، قرب بلدة مخماس، شمال مدينة القدس المحتلة.

وقام المستوطنون بتدمير عدد من المساكن والحظائر، وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة، والاستيلاء على عدد منها.

وأضافت محافظة القدس، أن هذا الاعتداء يأتي عقب اقتحام قوات الاحتلال، في وقت سابق من مساء السبت، للتجمع، وإجبار المتضامنين الأجانب على إخلائه، وإبلاغ المتواجدين فيه بإعلانه منطقة عسكرية مغلقة لمدة عام، وتسليمهم قرارًا بذلك، يمنع بموجبه تواجد أي شخص داخل التجمع.

وأوضحت المحافظة، أنها نفَّذت بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، ومنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب الاعتداء الأخير قبل أيام، زيارة ميدانية للتجمع، جرى خلالها رصد الأضرار والاحتياجات الأولية للمواطنين، والعمل على توفيرها.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر وصول المواد اللازمة غدًا لإعادة بناء المساكن المتضررة، إلا أن قرار إغلاق المنطقة عسكريًّا سيحول دون إدخال هذه المواد.

يذكر أن عددًا من المواطنين، ومتضامنيْن أجانب، أصيبوا قبل أيام، وأُحرقت مساكن عدة ومركبتين في هجوم للمستوطنين على التجمع.

وكان محافظ القدس قد قال في 17 يناير الحالي، إن عشرات المستوطنين هاجموا التجمع البدوي خلة السدرة في بلدة مخماس شمالي القدس المحتلة وأضرموا النار في منازل المواطنين، وفقا للغد.