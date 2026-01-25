إعلان

مستوطنون يُهاجمون تجمع خلة السدرة شمال القدس.. والاحتلال: أصبح منطقة عسكرية مغلقة

كتب : مصراوي

01:33 ص 25/01/2026

المستوطنون الإسرائيليون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

هاجم مستوطنون تجمع خلة السدرة البدوي، قرب بلدة مخماس، شمال مدينة القدس المحتلة.

وقام المستوطنون بتدمير عدد من المساكن والحظائر، وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة، والاستيلاء على عدد منها.

وأضافت محافظة القدس، أن هذا الاعتداء يأتي عقب اقتحام قوات الاحتلال، في وقت سابق من مساء السبت، للتجمع، وإجبار المتضامنين الأجانب على إخلائه، وإبلاغ المتواجدين فيه بإعلانه منطقة عسكرية مغلقة لمدة عام، وتسليمهم قرارًا بذلك، يمنع بموجبه تواجد أي شخص داخل التجمع.

وأوضحت المحافظة، أنها نفَّذت بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، ومنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب الاعتداء الأخير قبل أيام، زيارة ميدانية للتجمع، جرى خلالها رصد الأضرار والاحتياجات الأولية للمواطنين، والعمل على توفيرها.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر وصول المواد اللازمة غدًا لإعادة بناء المساكن المتضررة، إلا أن قرار إغلاق المنطقة عسكريًّا سيحول دون إدخال هذه المواد.

يذكر أن عددًا من المواطنين، ومتضامنيْن أجانب، أصيبوا قبل أيام، وأُحرقت مساكن عدة ومركبتين في هجوم للمستوطنين على التجمع.

وكان محافظ القدس قد قال في 17 يناير الحالي، إن عشرات المستوطنين هاجموا التجمع البدوي خلة السدرة في بلدة مخماس شمالي القدس المحتلة وأضرموا النار في منازل المواطنين، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستوطنون الإسرائيليون القدس شمال القدس تجمع خلة السدرة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
أخبار مصر

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
ترامب: إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات أمريكية بسبب عاصفة ثلجية
شئون عربية و دولية

ترامب: إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات أمريكية بسبب عاصفة ثلجية
"عايز بنتي مسك تندفن الأول".. مشهد مؤثر لأب يحمل نعوش زوجته وأبنائه الأربعة
أخبار المحافظات

"عايز بنتي مسك تندفن الأول".. مشهد مؤثر لأب يحمل نعوش زوجته وأبنائه الأربعة
هل تمنى خسارة منتخب مصر بسبب حسام حسن؟.. حلمي طولان يرد
رياضة محلية

هل تمنى خسارة منتخب مصر بسبب حسام حسن؟.. حلمي طولان يرد
"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق
رياضة عربية وعالمية

"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام