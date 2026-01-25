إعلان

تزامنًا مع لقاء نتنياهو وويتكوف.. ما الذي ناقشته حماس مع الاستخبارات التركية؟

كتب : مصراوي

12:20 ص 25/01/2026

إبراهيم قالن

وكالات

التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن اليوم السبت مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس وفدها المفاوض خليل الحية، والوفد المرافق له، بمدينة إسطنبول.

وذكرت مصادر أمنية تركية لوكالة أنباء الأناضول، أن اللقاء ناقش خطة السلام في غزة التي دخلت مرحلتها الثانية، مشيرًة إلى أن الجانبين اتفقا على العمل بالتشاور بشأن زيادة المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقضايا أخرى.

وخلال اللقاء، أعرب وفد حركة حماس عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الدور الذي اضطلعت به تركيا حتى الآن كوسيط وضامن من أجل تحقيق السلام في غزة، وكذلك على الدور المتزايد الذي تؤديه أنقرة في المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بغزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في إسرائيل، للاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك لبحث مستقبل غزة بصورة أساسية، وفق ما ذكرت رويترز.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 يناير الجاري تأسيس "مجلس السلام"، وهو جزء من خطة طرحها لقطاع غزة ووفقا لها بدأت في 10 أكتوبر 2025 أولى مراحل وقف الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

