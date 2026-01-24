إعلان

نجل الرئيس الإيراني ينتقد حجب الإنترنت ويلمّح إلى انتهاكات أمنية

كتب : مصراوي

11:17 م 24/01/2026

احتجاجات إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

دعا يوسف بزشكيان نجل الرئيس الإيراني ومستشاره، السلطات يوم السبت إلى إنهاء حجب الإنترنت المستمر منذ أكثر من أسبوعين.

واعتبر بزشكيان الابن في رسالة نشرها عبر تطبيق "تليجرام"، أن استمرار الحجب "سيوسّع الفجوة بين الشعب والحكومة"، محذرا من أن هذه السياسة ستؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث إن "أولئك الذين لم يكونوا ساخطين، سيُضافون إلى قائمة الساخطين".

وشدد بزشكيان، على حتمية التعامل مع الواقع، مؤكدا أن "نشر صور التظاهرات أمر لا بد من مواجهته عاجلا أم آجلا، فحجب الإنترنت لن يحل أي مشكلة، بل سيؤجلها فقط".

ولم يكتفِ نجل الرئيس الإيراني بذلك لكنه ألمح إلى تجاوزات أمنية محتملة خلال الاحتجاجات، مشيرا إلى أن "قوات الأمن وإنفاذ القانون ربما ارتكبت أخطاء يجب تصحيحها"، مستدلا بالقول: "من كانت حساباته سليمة لا يخشى التدقيق الشامل".

ويأتي هذا الموقف في ظل أجواء مشحونة، حيث اندلعت الاحتجاجات في أواخر ديسمبر الماضي بمطالب اقتصادية قبل أن تتحول لتحد سياسي هو الأكبر للجمهورية الإسلامية منذ عام 1979. و

كانت السلطات قد فرضت منذ 8 يناير الجاري حجبا غير مسبوق للإنترنت، بررته بدواعي الأمن، بينما اعتبرته منظمات حقوقية غطاء لإخفاء حملة قمع دامية لإخماد الحراك.

وعلى الصعيد التقني، بدأ الإيرانيون يتلمسون عودة تدريجية للاتصال بالعالم الخارجي منذ يوم الجمعة.

وكشفت بيانات شركة "كلاودفلير" أن حجم حركة البيانات في البلاد بلغ نحو 30% من مستواه المعتاد.

ونجح بعض سكان طهران، بالاعتماد على "الشبكات الافتراضية الخاصة"(VPN)، في استئناف استخدام تطبيقات مثل "واتساب"، رغم أن تطبيقات "مجموعة فيسبوك" عادة ما تكون محجوبة.

من جانبها، أكدت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت عبر منصة "إكس"، صباح الجمعة، زيادة توفر الاتصال بتطبيقات المراسلة وارتفاع عدد الاتصالات عبر الـVPN.

ومع ذلك، لا تزال الشبكة تخضع لرقابة مشددة ومستويات الاتصال الدولي منخفضة، مما دفع المواطنين الذين عادوا للإنترنت للتعبير عن قلقهم من أن يكون هذا الانفراج مجرد "تخفيف مؤقت" للقيود وليس حلا دائما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يوسف بزشكيان مسعود بزشكيان إيران انقطاع الانترنت احتجاجات إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
أخبار مصر

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
رياضة محلية

النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
مصطفى حسني في "دولة التلاوة": الإنسان المحصن كـ "الراكب دبابة".. والأذكار
أخبار مصر

مصطفى حسني في "دولة التلاوة": الإنسان المحصن كـ "الراكب دبابة".. والأذكار
حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
زووم

حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع نهضة بركان في دوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع نهضة بركان في دوري الأبطال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام