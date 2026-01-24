وكالات

قرر الإطار التنسيقي الشيعي، مساء اليوم السبت، بالأغلبية، ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر بيان للإطار التنسيقي أنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته في مكتب رئيس منظمة بدر، هادي العامري، اليوم".

وأضاف البيان أنه "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

وأوضح البيان أن المالكي سيكون "مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عدداً، استناداً إلى خبرته السياسية والإدارية ودوره في إدارة الدولة".

وأكد الإطار التنسيقي التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة قادرة على مواجهة التحديات وتقديم الخدمات وحماية أمن العراق ووحدته، كما دعا الإطار مجلس النواب إلى "عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية".