كتب- محمد جعفر:

قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مجددا عدة فلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلن الجيش اليوم السبت أن قواته في شمالي قطاع غزة رصدت عدة عناصر عبروا ما يطلق عليه الخط الأصفر وزرعوا عبوة ناسفة.

وزعم بيان الجيش أنهم كانوا يمثلون "خطرا وشيكا" وقتلهم سلاح الجو بعد رصدهم، ولا يمكن في الوقت الحالي التحقق من هذه المعلومات.

وأعلنت إسرائيل أن ما يطلق عليه الخط الأصفر هو الحدود الجديدة مع قطاع غزة، ويمثل هذا الخط موقع انسحاب الجيش الإسرائيلي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد اثنين في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة اليوم السبت، وهما محمد يوسف الزوارعة (13 سنة)، وزكريا الزوارعة (15 سنة)، قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في إسرائيل، للاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك لبحث مستقبل غزة بصورة أساسية، وفق ما ذكرت رويترز.