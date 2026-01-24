إعلان

درجة الحرارة 24 تحت الصفر.. إلغاء 9 آلاف رحلة جوية في أمريكا |تفاصيل

كتب : مصراوي

07:33 م 24/01/2026

أرشيفية

وكالات

ألغيت أكثر من 9000 رحلة جوية كانت مقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، تزامنا مع توقعات باشتداد عاصفة كبرى قد تخلف دمارا واسعا، وتهدد بانقطاع التيار الكهربائي لأيام وشل حركة السير في الطرق الرئيسية، وتشمل التحذيرات نحو 140 مليون شخص من مغبة وقوع عواصف شتوية تمتد من نيو مكسيكو إلى نيو إنجلاند.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من تساقط ثلوج كثيفة، يمتد من شرق تكساس إلى ولاية كارولينا الشمالية، وأفاد خبراء الأرصاد بأن الأضرار، خاصة في المناطق التي ضربتها العاصفة الثلجية، قد تضاهي أضرار الأعاصير.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في فورت وورث، إن العاصفة الثلجية التي ضربت شمال تكساس ليلا بدأت تتحرك نحو الجزء الأوسط من الولاية اليوم السبت.
وأضافت الهيئة عبر منصة (إكس): "تنتشر درجات حرارة باردة بشكل خطير ورياح صقيعية في المنطقة، وستستمر حتى يوم الإثنين"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستكون في الغالب تحت الصفر خلال الليالي القليلة القادمة، مع رياح باردة تصل إلى 24 درجة مئوية تحت الصفر.

الطقس الثلوج الغاء رحلات جوية

