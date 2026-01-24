إعلان

البيت الأبيض يحتفل بذكرى زواج ترامب وميلانيا

كتب : مصراوي

03:10 م 24/01/2026

البيت الأبيض يحتفل بذكرى زواج ترامب وميلانيا

وكالات

وجّه البيت الأبيض تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب بمناسبة مرور 21 عامًا على زواجهما، متمنيًا لهما دوام السعادة والاستقرار.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض صورة تجمع ترامب وميلانيا، أُرفقت بعبارة: "عيد زواج سعيد الحادي والعشرين، الرئيس دونالد ج. ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب".

وتأتي هذه المناسبة قبل أيام من طرح الفيلم الوثائقي الخاص بميلانيا ترامب، الذي أنتجته استوديوهات "إم جي إم" ويُعرض عبر منصة "أمازون".

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم لأول مرة في 29 يناير داخل 20 دار سينما في الولايات المتحدة، على أن يُقام العرض الافتتاحي في واشنطن العاصمة، بمركز دونالد ج. ترامب وجون إف. كينيدي للفنون الأدائية.

ويركّز الوثائقي على الفترة التي سبقت تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد جرى الإعلان عنه قبل أسبوعين من عودته إلى البيت الأبيض.

وبحسب موقع "Page Six"، ستحضر السيدة الأولى ميلانيا ترامب العرض الرسمي للفيلم، بالتزامن مع عروض افتتاحية في مدن أمريكية كبرى، من بينها لوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو.

وأشار التقرير إلى إضافة قاعات عرض جديدة نتيجة الإقبال اللافت، إذ تجاوز عدد الحجوزات المتوقعة في بعض العروض ثمانية أضعاف السعة المعتادة.

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميلانيا ترامب

