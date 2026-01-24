البيت الأبيض يحتفل بذكرى زواج ترامب وميلانيا

وكالات

وجّه البيت الأبيض تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب بمناسبة مرور 21 عامًا على زواجهما، متمنيًا لهما دوام السعادة والاستقرار.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض صورة تجمع ترامب وميلانيا، أُرفقت بعبارة: "عيد زواج سعيد الحادي والعشرين، الرئيس دونالد ج. ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب".

وتأتي هذه المناسبة قبل أيام من طرح الفيلم الوثائقي الخاص بميلانيا ترامب، الذي أنتجته استوديوهات "إم جي إم" ويُعرض عبر منصة "أمازون".

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم لأول مرة في 29 يناير داخل 20 دار سينما في الولايات المتحدة، على أن يُقام العرض الافتتاحي في واشنطن العاصمة، بمركز دونالد ج. ترامب وجون إف. كينيدي للفنون الأدائية.

ويركّز الوثائقي على الفترة التي سبقت تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد جرى الإعلان عنه قبل أسبوعين من عودته إلى البيت الأبيض.

Happy 21st anniversary, President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump! ❤️ pic.twitter.com/SqjPe7RvlW — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

وبحسب موقع "Page Six"، ستحضر السيدة الأولى ميلانيا ترامب العرض الرسمي للفيلم، بالتزامن مع عروض افتتاحية في مدن أمريكية كبرى، من بينها لوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو.

وأشار التقرير إلى إضافة قاعات عرض جديدة نتيجة الإقبال اللافت، إذ تجاوز عدد الحجوزات المتوقعة في بعض العروض ثمانية أضعاف السعة المعتادة.