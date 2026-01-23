إعلان

وزير الخارجية الأمريكية يطالب هايتي بحل المجلس الرئاسي بحلول 7 فبراير

كتب-عبدالله محمود:

08:14 م 23/01/2026

ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، السلطات في هايتي بحل المجلس الرئاسي بحلول 7 فبراير المقبل.

أكد روبيو خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستعمل على محاسبة السياسيين الفاسدين في هايتي لإعادة الاستقرار السياسي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن مكافحة الفساد في هايتي تتطلب التزامًا حقيقيًا من القيادة السياسية، داعيا إلى إجراءات فورية لضمان مساءلة المسؤولين وتطبيق القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي مطالبة هايتي بحل المجلس الرئاسي السياسيين الفاسدين في هايتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حملات نظافة مكثفة في أرض اللواء.. والجيزة تؤكد الاستجابة الفورية للشكاوى
أخبار مصر

حملات نظافة مكثفة في أرض اللواء.. والجيزة تؤكد الاستجابة الفورية للشكاوى
إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس
بعد تهديدات ترامب.. الخزانة الأمريكية تصعّد الضغط على إيران بعقوبات جديدة
شئون عربية و دولية

بعد تهديدات ترامب.. الخزانة الأمريكية تصعّد الضغط على إيران بعقوبات جديدة
بسبب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف.. مشادة على الهواء بين برلمانية
أخبار مصر

بسبب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف.. مشادة على الهواء بين برلمانية
نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول
حوادث وقضايا

نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟