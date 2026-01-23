وزير الخارجية الأمريكية يطالب هايتي بحل المجلس الرئاسي بحلول 7 فبراير

طالب وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، السلطات في هايتي بحل المجلس الرئاسي بحلول 7 فبراير المقبل.

أكد روبيو خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستعمل على محاسبة السياسيين الفاسدين في هايتي لإعادة الاستقرار السياسي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن مكافحة الفساد في هايتي تتطلب التزامًا حقيقيًا من القيادة السياسية، داعيا إلى إجراءات فورية لضمان مساءلة المسؤولين وتطبيق القانون.