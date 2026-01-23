(د ب أ)

التقى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة، رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا و وأوكرانيا والتي تستضيفها دولة الإمارات.

وانطلقت المحادثات اليوم في أبوظبي، ومن المقرر أن تستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويشارك في المحادثات ستيف ويتكوف، وجاويد كوشنير مبعوثا الرئاسة الأمريكية، وإيجور كوستيوكوف رئيس الإدارة العامة في هيئة الأركان الروسية، وكيريل بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني وروستم أوميروف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني وعدد من كبار المسؤولين المعنيين من روسيا وأوكرانيا.

وأعرب رئيس الإمارات عن تمنياته للمفاوضين التوفيق في محادثاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكداً نهج دولة الإمارات الثابت القائم على تشجيع الحوار البنّاء ودعم كل ما من شأنه تعزيز الحلول الدبلوماسية لمختلف الأزمات والنزاعات.

وقال إن دولة الإمارات تدعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية لمصلحة جميع الأطراف وبما يعزز أسباب السلام والاستقرار في العالم.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم، عن أمله في أن تُسهم المحادثات الثلاثية، في اتخاذ خطوات تفضي إلى إنهاء أزمة امتدت لما يقارب أربع سنوات وأسفرت عن "معاناة إنسانية جسيمة".