كتب-عبدالله محمود:

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن الاتحاد الأوروبي سيدافع عن نفسه ضد الممارسات التجارية غير العادلة.

وأكد المستشار الألماني في تصريحات إعلامية أن برلين مستعدة للانضمام لمجلس السلام العالمي من أجل قطاع غزة، لافتًا إلى أن ألمانيا لا تستطيع قبول الخطة بصيغتها الحالية.

وعن أزمة جزيرة جرينلاند مع الولايات المتحدة، قال المستشار الألماني، إن أوروبا ستبذل المزيد من الجهود في منطقة القطب الشمالي وألمانيا ستؤدي دورها.

وأكد المستشار الألماني، أن الاتحاد الأوروبي سيدافع عن نفسه ضد الممارسات غير العادلة، قائلاً:"ولقد أظهرنا أننا قادرون على الرد السريع".