ملايين الأمريكيين يتأهبون لعاصفة جليدية قد تكون كارثية

كتب : مصراوي

05:26 م 23/01/2026

أرشيفية

(أ ب)

يتأهب ملايين الأمريكيين بدءا من ولاية نيو مكسيكو وصولا إلى ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية لعاصفة جليدية ربما تكون كارثية، قد تتسبب في تحطيم الأشجار وخطوط الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام، فيما قد تشهد واشنطن العاصمة وفيلادلفيا ونيويورك وبوسطن كمية من الثلوج تجعل السفر صعبا جدا أو شبه مستحيل، وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية.

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بعد ظهر أمس الخميس أن نحو 160 مليون شخص – أي ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة – شملتهم مجموعة متنوعة من التحذيرات والإنذارات التنبيهات المرتبطة بالعاصفة الشتوية.

وامتدت التحذيرات من ولايتي أريزونا ومونتانا في الغرب إلى كارولينا الشمالية والجنوبية ومين في الشرق.

ومن المتوقع أيضا أن تتسبب العاصفة، المنتظر أن تبدأ اليوم الجمعة وتستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع، في تساقط كثيف للثلوج وهطول أمطار شتوية بجميع أنواعها المختلفة، بما في ذلك المطر المتجمد ومطر مصحوب ببرد.

