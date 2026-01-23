دبي- (أ ب)

صرح المدعي العام في إيران محمد موحدي اليوم الجمعة بأن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران أوقفت إعدام 800 من سجناء الاحتجاجات بسبب تدخله "غير صحيحة مطلقا"، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة القتلى خلال الحملة الأمنية الدموية على المظاهرات التي عمت البلاد إلى 5002 شخصا على الأقل، وفقا لنشطاء.

ويخشى النشطاء من أن تكون حصيلة الوفيات أعلى من ذلك بكثير، ويكافحون من أجل تأكيد المعلومات، في ظل استمرار أكبر انقطاع لخدمة الإنترنت في تاريخ إيران منذ ما يربو على أسبوعين.

وتسود توترات شديدة بين الولايات المتحدة وإيران مع اقتراب مجموعة حاملة طائرات أمريكية من الشرق الأوسط، والتي وصفها ترامب بـ "أسطول حربي" في تصريحات للصحفيين في ساعة متأخرة من أمس الخميس.

وذكر مركز أبحاث "صوفان" في نيويورك في تحليل اليوم الجمعة: "بينما يبدو الآن أن الرئيس ترامب تراجع، على الأرجح تحت وطأة الضغط من القادة الإقليميين، ولإدراكه أن الضربات الجوية وحدها لا تكفي لتقويض النظام، يتواصل تحريك القطع الحربية إلى المنطقة".

ونقلت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن موحدي قوله عن تصريح ترامب بشأن إيقاف عمليات الإعدام: "هذا الزعم خاطئ تماما، لا يوجد عدد كهذا، ولم تتخذ السلطة القضائية أي قرار مثل هذا".

ويثير هذا التصريح التساؤلات مجددا بشأن ما إذا كان سيتم تنفيذ عمليات إعدام جماعية بسبب الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد.

وذكر مسؤولون بالفعل أن بعض المحتجزين يواجهون تهما يعاقب عليها بالإعدام.

وتشير تصريحاته إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية، بقيادة الوزير عباس عراقجي، قد تكون صرحت بهذا العدد لترامب.

وأضاف موحدي: "لدينا فصل بين السلطات، ومسؤوليات كل مؤسسة محددة تماما، ونحن لا نتلقى تعليمات من قوى خارجية تحت أي ظروف".