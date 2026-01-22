كشف خبراء عن الأهداف المتوقع ان تستهدفها أمريكا في حال نشوب صراع مع إيران في ظل ارتفاع وتيرة التصعيد بين الطرفين.

حيث عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديد إيران بضربة عسكرية إذا امتلكت سلاحًا نوويًا.

وفي وقت سابق صرح وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة، بأن جميع القواعد الأمريكية والدول التي تسهل عمل واشنطن بالمنطقة ستكون هدفًا مشروعا لإيران.

ومن جهته قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري، إنه حال قيام أمريكا بضربات عسكرية ضد إيران فسكون أبرز أهدافها المناطق التي من شأنها أن تؤثر على قدرات إيران العسكرية وتضعف التقنيات اللوجستية لها.

وأضاف "فرج" لمصراوي، أنه حال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ غارات جوية على إيران فستستهدف مناطق تخصيب اليورانيوم والثكنات اللوجستية للمفاعلات والبرامج النووية وأماكن الصواريخ البالستية لإجهاض القدرات العسكرية للجيش الإيرانية، بالإضافة لإضعاف قدرتها على رد الضربات أو الإضرار بالمصالح الأمريكية بالمنطقة.

وتابع: "كما ستستهدف الولايات المتحدة الأمريكية ضرب البنية التحتية لإيران مثل محطات الكهرباء والمياه"، وذلك بهدف إثارة حالة من الاحتقان بين صفوف الشعب الإيراني والخروج بتظاهرات ضد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار فرج إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتقييد حركة تنفيذ البرنامج النووي الإيراني وتوقف قاعد الصواريخ البالستية وذلك بالإضافة إلى وقف الدعم الإيراني لحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وحركة حماس في غزة.

وحول الرد الإيراني المتوقع حال تنفيذ أمريكا لتهديداتها، قال "فرج": "بكل تأكيد إيران سترد بقوة وستضرب إسرائيل وحيزات تمركز المصالح الأمريكية بالمنطقة".

وفي سياق متصل قال اللواء محمد الغباشي رئيس مركز آفاق للدراسات السياسية والاستراتيجية إن مؤشر احتمالات اندلاع حرب عسكرية أمريكية إيرانية في صعود وهبوط متتالي موضحًا أن التهديدات التي يلقيها مسؤولي كلا الدولتين محل احتمالية حدوث وليست مؤكدة.

وأوضح "الغباشي"، لمصراوي، أنه حال تنفيذ أمريكا لتهديدها لإيران فسوف تشن ضربات جوية تستهدف خلال الثكنات العسكرية الإيرانية ونطاق الحرس الثوري الإيراني ومراكز القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر إقامة المرشد العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية ورموز حكم النظام الإيراني.

وأشار إلى أنه حال حدوث ذلك فسترد إيران بكل قوة وستستهدف إسرائيل والقواعد الأمريكية بدول الخليج العربي.