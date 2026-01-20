مصراوي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الليل أنه تحدث مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ووافق على عقد اجتماع في دافوس مع أطراف رئيسية بشأن جرينلاند — ثم قام بتسريب ما بدا أنه رسالة نصية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشارك خريطة تُظهر نصف الكرة الغربي مع كندا (وفنزويلا) كجزء من الولايات المتحدة، وهاجم بريطانيا بسبب تخليها عن قاعدة عسكرية في المحيط الهندي بالإضافة إلى استمرار حديثه عن عدم حصوله على جائزة نوبل.

وكتب ترامب: "أجريت اتصالًا هاتفيًا جيدًا جدًا مع مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، بشأن جرينلاند. ووافقت على عقد اجتماع للأطراف المختلفة في دافوس، سويسرا. وكما أوضحت للجميع وبشكل صريح جدًا، فإن غرينلاند أمر حتمي للأمن القومي والعالمي. لا مجال للتراجع — وعلى ذلك، الجميع متفق!"

وصعّد ترامب في الأيام الأخيرة تهديداته بالاستيلاء على جرينلاند، معلنًا أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية تحركت لمحاولة عرقلة طموحات الرئيس الأمريكي العابرة للحدود.

وأدى إعلان الرسوم الجمركية إلى حالة من الارتباك المتواصل بين القادة الأوروبيين للتوصل إلى رد على ترامب.

وفي رسالة نصية، التقط ترامب صورة لها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ماكرون على ما يبدو للرئيس الأمريكي: "صديقي، نحن متفقون تمامًا بشأن سوريا. يمكننا أن نحقق أشياء عظيمة بشأن إيران. لا أفهم ما الذي تفعله بشأن جرينلاند".

"دعونا نحاول بناء أشياء عظيمة"، أضاف ماكرون محاولًا استمالة ترامب. وتابع "يمكنني تنظيم اجتماع لمجموعة السبع بعد دافوس في باريس بعد ظهر يوم الخميس. يمكنني دعوة الأوكرانيين و الدنماركيين والسوريين والروس على هامش الاجتماع. دعونا نتناول العشاء معًا في باريس يوم الخميس قبل عودتك إلى الولايات المتحدة. إيمانويل".

وأكد مسؤول فرنسي مقرّب من ماكرون صحة الرسالة.

Trump posts a private text message from NATO chief Mark Rutte.



“I will use my media engagements in Davos to highlight your work…” pic.twitter.com/LTglb26iTu — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

وفي مؤشر آخر على تصاعد الحديث داخل أوساط ترامب وحلفائه من تيار "ماغا" حول السعي لفرض الهيمنة على كامل نصف الكرة الغربي، شارك ترامب لاحقًا خريطة مزيفة — ظهرت في خلفية صورة حقيقية لاندفاع قادة أوروبيين إلى واشنطن في أغسطس الماضي لبحث ملف أوكرانيا — تُظهر كندا وجرينلاند وفنزويلا جميعها تحت العلم الأمريكي.

ولإكمال سيل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وجّه ترامب بعد ذلك انتباهه إلى بريطانيا، التي وافقت على اتفاق للتخلي عن السيادة الكاملة على جزر تشاغوس لصالح موريشيوس.

وهاجم ترامب المملكة المتحدة بسبب "التخطيط للتخلي عن جزيرة دييجو غارسيا، موقع قاعدة عسكرية أمريكية حيوية، لصالح موريشيوس، ومن دون أي سبب على الإطلاق".

Trump:



Shockingly, our “brilliant” NATO Ally, the United Kingdom, is currently planning to give away the Island of Diego Garcia, the site of a vital U.S. Military Base, to Mauritius, and to do so FOR NO REASON WHATSOEVER.



There is no doubt that China and Russia have noticed… pic.twitter.com/2VGwskCDsj — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

وكعادته في أغلب أحاديثه تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديثه إلى الصحفيين قبل مغادرته ميامي مساء الإثنين إلى جائزة نوبل قائلا، إنه "لا يهتم بجائزة نوبل".

وأضاف ترامب: "أولًا، كانت هناك امرأة رائعة جدًا شعرت بأنني أستحقها، وكانت تريد حقًا أن أحصل على جائزة نوبل. وأنا أقدّر ذلك"، في إشارة إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو، التي قدمت لترامب جائزة نوبل للسلام الخاصة بها خلال زيارتها للبيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وتابع ترامب قائلًا: "إذا كان أي شخص يعتقد أن النرويج لا تسيطر على جائزة نوبل، فهو يمزح فقط. لديهم لجنة، لكنها خاضعة لسيطرة النرويج، وأنا لا أهتم بما تقوله النرويج، ولا يهمني ذلك فعلًا. ما يهمني هو إنقاذ الأرواح".

وربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيه للسيطرة على جرينلاند بعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام، قائلًا إنه لم يعد يفكر "فقط في السلام"، في وقت يهدد فيه الخلاف حول الجزيرة بإشعال حرب تجارية جديدة مع أوروبا.