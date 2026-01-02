إعلان

الجيش السوداني يستهدف اجتماعًا لقادة الدعم السريع ويقتل خمسة من قادتهم البارزين

كتب-عبدالله محمود:

12:40 ص 02/01/2026

مستشار قائد قوات الدعم السريع حامد أبو بكر

تمكن الجيش السوداني من استهداف اجتماع لقيادات في قوات الدعم السريع قرب مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور.

وأكدت قناة العربية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الغارة أسفرت عن مقتل مستشار قائد قوات الدعم السريع حامد أبو بكر، إلى جانب 5 من مرافقيه وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية بإقليم دارفور.

وأوضحت العربية، أن الاستهداف تم عبر غارة نفذها الجيش السوداني.

لم يصدرأي تعليق فوري من قوات الدعم السريع.

