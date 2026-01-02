تمكن الجيش السوداني من استهداف اجتماع لقيادات في قوات الدعم السريع قرب مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور.

وأكدت قناة العربية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الغارة أسفرت عن مقتل مستشار قائد قوات الدعم السريع حامد أبو بكر، إلى جانب 5 من مرافقيه وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية بإقليم دارفور.

وأوضحت العربية، أن الاستهداف تم عبر غارة نفذها الجيش السوداني.

لم يصدرأي تعليق فوري من قوات الدعم السريع.