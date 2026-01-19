إعلان

نتنياهو: لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيكون في إيران لكنها لن تعود إلى ما كانت عليه

كتب : مصراوي

06:13 م 19/01/2026

بنيامين نتنياهو

كتب-عبدالله محمود:

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تتابع عن كثب وبتأهب كل التطورات التي تحدث في إيران.

وحذر نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، طهران من شنها أي هجوم على إسرائيل، قائلاً:" إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا فسنعمل ضدها بقوة لم تعرفها من قبل".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: "لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيكون في إيران لكنها لن تعود إلى ما كانت عليه ولو ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعهدها منا من قبل".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب لا تزال في حالة تأهب وذلك تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على إيران.

وأكدت البث الإسرائيلية، أن نتنياهو أجرى عدة مباحثات أمنية في الأيام الأخيرة، تناولت إيران، من بين أمور أخرى، بالتزامن مع زيارة السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه طهران.

