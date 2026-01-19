موسكو- (د ب أ)

صرح السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، لصحيفة "إزفيستيا" الروسية بأن الخطط البريطانية لاعتراض السفن الروسية تمثل فعليا عودة إلى عصر القرصنة.

وقال كيلين: "ما يتحدث عنه السياسيون في لندن هو في جوهره عودة إلى عصر القرصان إدوارد تيش، المعروف باسم اللحية السوداء"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وأضاف أن "ما ينساه هؤلاء هو أن بريطانيا لم تعد منذ زمن طويل حاكمة البحار، ولن تمر أفعالها دون عقاب."

وأشار السفير إلى أن الدول الغربية طالما اعتمدت على المعايير المزدوجة في محاولاتها لـ"إيذاء روسيا"، لكن تجاهلها للقانون الدولي قد بلغ الآن "مستويات غير مسبوقة".

وحث كيلين المملكة المتحدة على التفكير مليا في المخاطر قبل "الانخراط في مغامرات خطيرة".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة البريطانية وجدت أساسا قانونيا يسمح للجيش البريطاني باحتجاز السفن.

وبحسب (بي بي سي)، تسعى لندن إلى الاستناد إلى قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018 للموافقة على استخدام القوة العسكرية.