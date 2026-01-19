إعلان

السفير الروسي لدى بريطانيا: تهديدات لندن بإيقاف السفن الروسية عودة لعصر القرصنة

كتب : مصراوي

12:04 م 19/01/2026

أندريه كيلين السفير الروسي لدى بريطانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو- (د ب أ)

صرح السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، لصحيفة "إزفيستيا" الروسية بأن الخطط البريطانية لاعتراض السفن الروسية تمثل فعليا عودة إلى عصر القرصنة.

وقال كيلين: "ما يتحدث عنه السياسيون في لندن هو في جوهره عودة إلى عصر القرصان إدوارد تيش، المعروف باسم اللحية السوداء"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وأضاف أن "ما ينساه هؤلاء هو أن بريطانيا لم تعد منذ زمن طويل حاكمة البحار، ولن تمر أفعالها دون عقاب."

وأشار السفير إلى أن الدول الغربية طالما اعتمدت على المعايير المزدوجة في محاولاتها لـ"إيذاء روسيا"، لكن تجاهلها للقانون الدولي قد بلغ الآن "مستويات غير مسبوقة".

وحث كيلين المملكة المتحدة على التفكير مليا في المخاطر قبل "الانخراط في مغامرات خطيرة".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة البريطانية وجدت أساسا قانونيا يسمح للجيش البريطاني باحتجاز السفن.

وبحسب (بي بي سي)، تسعى لندن إلى الاستناد إلى قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018 للموافقة على استخدام القوة العسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفير الروسي لدى بريطانيا تهديدات لندن إيقاف السفن الروسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير
علاقات

انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير

13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول
حوادث وقضايا

13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول
بعد أدائهن الامتحانات.. جهود مكثفة لكشف غموض تغيب 3 فتيات بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد أدائهن الامتحانات.. جهود مكثفة لكشف غموض تغيب 3 فتيات بالمنيا
مصادر حكومية تحسم الجدل بشأن حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
أخبار مصر

مصادر حكومية تحسم الجدل بشأن حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة تاريخية للفضة.. أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

قفزة تاريخية للفضة.. أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح