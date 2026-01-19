إعلان

الملك محمد السادس لـ المنتخب المغربي: أداؤكم بطولي ومشرف.. والمثابرة هي السبيل لتحقيق الإنجازات

كتب : مصراوي

04:15 ص 19/01/2026

الملك محمد السادس

وكالات

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، برقية تهئنة إلى أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة بلوغهم المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.

جاء في برقية الملك محمد السادس: "يطيب لنا بمناسبة بلوغكم المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025"، أن نبعث إليكم، لاعبين ومدربين وأطرا تقنية وطبية وإدارية، ومسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأحر تهانئنا على هذا الإنجاز القاري المشرف".

أضاف: "لقد أثبتم من خلال هذا المسار المتميز أن المثابرة والجدية والروح الجماعية هي السبيل لتحقيق الإنجازات، وقدمتم للعالم نموذجا لما يمكن للشباب المغربي والإفريقي أن يحققه عندما يتسلح بالثقة في مواهبه وقدراته".

وتابع: "كما أقمتم الدليل، بما أظهرتموه من رباطة جأش وأداء بطولي مشرف، على أهمية رؤيتنا الاستراتيجية في الاستثمار في العنصر البشري، وفي عصرنة البنيات التحتية للمملكة التي أبانت عن متانتها وجاهزيتها العالمية في أفق احتضان منافسات كأس العالم 2030".

وأوضح: "إننا بقدر ما نعتبر استضافة بلدنا لهذه البطولة المتميزة، بما يليق بها من جودة التنظيم وحفاوة الاستقبال النابعة من شيم أمتنا المغربية وقيمها العريقة، إنجازا رياضيا كبيرا، بقدر ما نعده رسالة أمل وثقة من المغرب إلى قارته، تؤكد أن النبوغ الإفريقي قادر على التميز والإبداع في كل المجالات".

واختتم رسالته بالقول: "وإذ نشيد، بكل تقدير، بالجماهير المغربية الشغوفة، التي ساندت الفريق الوطني، طيلة هذه البطولة، بكل حماس، وبثقة كبيرة في كل مكوناته، لنحثكم على مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتشريف كرة القدم المغربية في مختلف المحافل الكروية الدولية"، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتوّج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1 - صفر على منتخب المغرب، بعد اللجوء للوقت الإضافي، مساء الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، وفقا لسكاي نيوز.

