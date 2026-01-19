إعلان

أردوغان لـ الشرع: تحرير دمشق من الإرهاب ضروري.. ودعمنا لسوريا سيستمر في التزايد

كتب : مصراوي

02:29 ص 19/01/2026

أردوغان والشرع

وكالات

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، والتطورات الأخيرة في سوريا، حسبما أفاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور له على منصة "X".

وأكد الرئيس التركي على أن تركيا تولي وحدة الأراضي السورية واستقرارها وأمنها أهمية بالغة.

وشدد أردوغان خلال المكالمة على أن تحرير الأراضي السورية بالكامل من الإرهاب ضروري لسوريا والمنطقة بأسرها.

وأكد الرئيس التركي أن دعم تركيا لسوريا، ولا سيما في مكافحة الإرهاب، سيستمر في التزايد.

وتأتي المكالمة بعد توقيع الرئيس السوري في وقت سابق من اليوم، اتفاقا مع "قسد" يقضي بوقف شامل لإطلاق النار واندماجها الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية، ولا سيما الجيش والأجهزة الأمنية، وبسط سيادة الدولة على مناطق شمال وشرق البلاد، ما لقي ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، خاصة بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدها شمال شرق سوريا مؤخرا، وفقا لروسيا اليوم.

