تهديد للأمن المدني.. كمبوديا تحتج على العمليات العسكرية التايلاندية على الحدود

كتب : مصراوي

10:13 ص 18/01/2026

الجيش التايلاندي

وكالات

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في كمبوديا عن احتجاجها القوي على أعمال القوات المسلحة التايلاندية التي تهدد الأمن المدني أو تعزز السيطرة العسكرية أو تغير الوضع على الأرض.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي "إن هذه الإجراءات تقوض بشكل مباشر جهود خفض التصعيد وتعرقل عودة المدنيين بشكل آمن وكريم إلى منازلهم وممتلكاتهم"، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "يجرى وضع أسلاك شائكة عند معبر ثمار دا الدولي في مقاطعة بورسات، مما يثير مخاوف خطيرة بشأن سيادة كمبوديا وسلامة أراضيها، وهذا الإجراء يتعارض مع إجراءات خفض التصعيد الواردة في البند الأول من البيان المشترك الصادر عن اللجنة العامة للحدود في اجتماعها الخاص الثالث في 27 ديسمبر 2025".

وطبقا للبيان، فقد تم الاتفاق على البيان المشترك الصادر في 27 ديسمبر 2025 كإطار شامل ومتكامل يهدف في المقام الأول إلى تهدئة الوضع وحماية واستعادة الحياة المدنية الطبيعية والتوصل إلى حل سلمي للنزاعات وليس إلى ترسيخ وجود عسكري.

وأضاف المصدر في هذا السياق، أن كمبوديا تحث تايلاند على التنفيذ الكامل وبحسن نية لجميع بنود البيان المشترك للاجتماع الخاص الثالث للجنة العامة للحدود، الذي عقد في 27 ديسمبر 2025 والاتفاقيات ذات الصلة.

كمبوديا القوات المسلحة التايلاندية

