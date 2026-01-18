إعلان

بـ"طائرة انتحارية".. قوات سوريا الديمقراطية تستهدف الأحياء السكنية في دير الزور

كتب : مصراوي

02:41 ص 18/01/2026

قوات قسد

وكالات

أعلنت مديرية الإعلام في دير الزور، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، استهدفت الأحياء السكنية في قرية الطيبة بمدينة الميادين، بطائرة انتحارية.

في غضون ذلك، أظهرت لقطات مُصَوَّرَة قصف الجيش السوري، براجمات الصواريخ، قرى وبلدات خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف المدينة.

كان الجيش السوري قد بدأ بالانتشار في مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، في حين اتهمته قوات قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، أن قواته استعادت مدينة الطبقة الاستراتيجية، وسد الفرات المجاور لها، وهو أكبر سد في البلاد، من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش السوري، أن قواته سيطرت على مدينة الطبقة الاستراتيجية، بعد طرد ميليشيات PKK الإرهابية منها.

وأضافت هيئة عمليات الجيش السوري، أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على سد الفرات.

والسبت، أعلن الجيش السوري سيطرته على مطار الطبقة العسكري بعد ساعات من بدء دخوله الى المدينة الاستراتيجية الواقعة على نهر الفرات في محافظة الرقة بشمال البلاد، وحيث كانت تنتشر قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

قال الجيش السوري، في بيان، إن قواته بدأت دخول مدينة الطبقة من محاور عدة بالتوازي مع تطويق مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل مطار الطبقة العسكري.

أكَّد الجيش، في بيان لاحق، مساء السبت، سيطرته على المطار وطرد قوات كردية منه، وفقا للغد.

قوات قسد قوات سوريا الديمقراطية سوريا قسد استهداف الأحيار السكنية في سوريا

