(أ ب)

قال الجيش الباكستاني اليوم الجمعة، إن قوات الأمن قتلت 12 مسلحًا على الأقل وأحبطت محاولة لأخذ رهائن في جنوب غرب البلاد بعد أن هاجم مسلحون مركزا للشرطة.

وأضاف الجيش في بيان إن المسلحين استهدفوا أيضًا مصرفين وسرقوا ملايين الروبيات خلال الهجوم في منطقة خاران بمقاطعة بلوشستان قبل يوم.

وأوضح الجيش في بيانه أن المسلحين حاولوا أخذ رهائن في مركز الشرطة، لكن رد الفعل السريع لقوات الأمن أجبرهم على التراجع.

وحدد الجيش المسلحين بأنهم من جماعة "فتنة هندوستان"، وهي عبارة تستخدمها الحكومة للإشارة إلى الجماعات المسلحة في إقليم بلوشستان مثل حركة تحرير بلوشستان المحظورة وغيرها من الجماعات الانفصالية.

وادعى الجيش أن المسلحين، بمن فيهم الذين قتلوا في الاشتباكات مع القوات الأمنية، مدعومون من الهند، على الرغم من عدم تقديمه أي دليل على ذلك.

وقد نفت الهند بشكل متكرر اتهامات باكستان بدعم الانفصاليين في بلوشستان أو مقاتلي طالبان باكستان.

وأشاد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في بيان، القوات الأمنية لقتلهم المسلحين وإحباطهم هجمات المتمردين في خاران.