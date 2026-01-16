إعلان

باكستان: مقتل 12 مسلحا على يد قوات الأمن وإحباط محاولة أخذ رهائن جنوب غربي البلاد

كتب : مصراوي

09:25 م 16/01/2026

باكستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

قال الجيش الباكستاني اليوم الجمعة، إن قوات الأمن قتلت 12 مسلحًا على الأقل وأحبطت محاولة لأخذ رهائن في جنوب غرب البلاد بعد أن هاجم مسلحون مركزا للشرطة.

وأضاف الجيش في بيان إن المسلحين استهدفوا أيضًا مصرفين وسرقوا ملايين الروبيات خلال الهجوم في منطقة خاران بمقاطعة بلوشستان قبل يوم.

وأوضح الجيش في بيانه أن المسلحين حاولوا أخذ رهائن في مركز الشرطة، لكن رد الفعل السريع لقوات الأمن أجبرهم على التراجع.

وحدد الجيش المسلحين بأنهم من جماعة "فتنة هندوستان"، وهي عبارة تستخدمها الحكومة للإشارة إلى الجماعات المسلحة في إقليم بلوشستان مثل حركة تحرير بلوشستان المحظورة وغيرها من الجماعات الانفصالية.

وادعى الجيش أن المسلحين، بمن فيهم الذين قتلوا في الاشتباكات مع القوات الأمنية، مدعومون من الهند، على الرغم من عدم تقديمه أي دليل على ذلك.

وقد نفت الهند بشكل متكرر اتهامات باكستان بدعم الانفصاليين في بلوشستان أو مقاتلي طالبان باكستان.

وأشاد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في بيان، القوات الأمنية لقتلهم المسلحين وإحباطهم هجمات المتمردين في خاران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان قوات الأمن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟
أخبار مصر

من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟
على طريقة توولييت.. هشام ماجد يروج لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه بالسينمات
زووم

على طريقة توولييت.. هشام ماجد يروج لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه بالسينمات
درة ساحرة.. 20 صورة لفساتين بقصة الأميرات في الأسابيع الأولى من 2026
الموضة

درة ساحرة.. 20 صورة لفساتين بقصة الأميرات في الأسابيع الأولى من 2026
قرار مهم من السكة الحديد بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي 2026
أخبار مصر

قرار مهم من السكة الحديد بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي 2026
جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
أخبار المحافظات

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان