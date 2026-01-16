إعلان

اليونيفيل تتهم إسرائيل بالقاء قنبلة على جنودهم في جنوبي لبنان

كتب : مصراوي

06:59 م 16/01/2026

قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

اتهمت قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "اليونيفيل"، جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه القى قنبلة بالقرب من جنودهم في جنوبي لبنان.

وقالت اليونيفيل، في بيان اليوم الجمعة، إن مسيرة إسرائيلية ألقت أمس قنبلة على بعد 30 مترا من جنودنا في بلدة العديسة جنوبي لبنان.

وشن جيش الاحتلال، أمس الخميس هجمات استهدفت منشآت ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة جنوب لبنان، إضافة إلى مواقع في عمق الأراضي اللبنانية.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية سحمر شرقي لبنان، إن العدو الإسرائيلي استهدف مبنيين سكنيين في البلدة لا علاقة لهما بأي نشاط عسكري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات حفظ السلام اليونيفيل اليونيفيل تتهم إسرائيل بالقاء قنبلة على جنودهم اليونيفيل جيش الاحتلال الإٍسرائيلي قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شكرا لكم.. ترامب يشكر القيادة الإيرانية على إلغائها عمليات إعدام
شئون عربية و دولية

شكرا لكم.. ترامب يشكر القيادة الإيرانية على إلغائها عمليات إعدام
رجل و8 سيدات.. القبض على شبكة دعارة في القاهرة
حوادث وقضايا

رجل و8 سيدات.. القبض على شبكة دعارة في القاهرة
على طريقة توولييت.. هشام ماجد يروج لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه بالسينمات
زووم

على طريقة توولييت.. هشام ماجد يروج لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه بالسينمات
"روح قلبي وبحبك".. إيمان العاصي ومي كساب تتبادلان التهنئة بمناسبة "نون
زووم

"روح قلبي وبحبك".. إيمان العاصي ومي كساب تتبادلان التهنئة بمناسبة "نون
اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته
زووم

اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان