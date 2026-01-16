اليونيفيل تتهم إسرائيل بالقاء قنبلة على جنودهم في جنوبي لبنان

وكالات

اتهمت قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "اليونيفيل"، جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه القى قنبلة بالقرب من جنودهم في جنوبي لبنان.

وقالت اليونيفيل، في بيان اليوم الجمعة، إن مسيرة إسرائيلية ألقت أمس قنبلة على بعد 30 مترا من جنودنا في بلدة العديسة جنوبي لبنان.

وشن جيش الاحتلال، أمس الخميس هجمات استهدفت منشآت ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة جنوب لبنان، إضافة إلى مواقع في عمق الأراضي اللبنانية.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية سحمر شرقي لبنان، إن العدو الإسرائيلي استهدف مبنيين سكنيين في البلدة لا علاقة لهما بأي نشاط عسكري.