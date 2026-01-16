إعلان

السلطات الكورية الجنوبية تحقق مع مدني بسبب مزاعم بإطلاق مسيرات باتجاه كوريا الشمالية

كتب : مصراوي

02:41 م 16/01/2026

طائرة مسيرة

سول(كوريا الجنوبية)- (أ ب)

استدعت السلطات الكورية الجنوبية مدنيا للتحقيق فيما إذا كان هذا الشخص قد أرسل طائرات مسيرة باتجاه كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته الشرطة اليوم الجمعة، بعد أيام من تهديد كوريا الشمالية بالرد على ما وصفته بإطلاق طائرات مسيرة من كوريا الجنوبية.

وأعلن الجيش الكوري الشمالي يوم السبت الماضي أنه استخدم تقنيات الحرب الإلكترونية لإسقاط طائرة مسيرة كورية جنوبية في وقت سابق من هذا الشهر وأخرى في سبتمبر/أيلول الماضي. وأضاف أنه عثر على بيانات فيديو من الطائرات المسيرة في مواقع في كوريا الشمالية وحذرت من أن كوريا الجنوبية "ستدفع ثمنا باهظا".

ونفت كوريا الجنوبية الاتهام، لكنها شكلت فريق تحقيق لمعرفة ما إذا كان مدنيون أطلقوا الطائرات المسيرة التي تم العثور عليها في كوريا الشمالية.

وأعلنت وكالة الشرطة الوطنية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن قوة مهام مشتركة بين الجيش والشرطة استدعت مشتبها به مدنيا وبدأت التحقيق معه، دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

مسيرات كوريا الشمالية طائرات مسيرة كوريا الجنوبية

