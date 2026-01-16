إعلان

السجن 5 سنوات لرئيس كوريا الجنوبية السابق يون بعد إدانته في اتهامات تتعلق بفرض الأحكام العرفية

كتب : مصراوي

11:22 ص 16/01/2026

يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية السابق

سول- (أ ب)

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكما بالسجن خمس سنوات بحق الرئيس السابق يون سوك يول بعد إدانته في بعض الاتهامات التي تتعلق بمرسوم فرض الأحكام العرفية.

وأصدرت المحكمة حكماً ضد يون في واحدة من ثماني قضايا جنائية يواجهها على خلفية مرسومه المثير للجدل أواخر عام 2024 واتهامات أخرى.

ويواجه يون في أخطر هذه القضايا تهمة قيادة تمرد مسلح ارتبط بفرض الأحكام العرفية، وهي جريمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام بموجب القانون.

وفي جلسة عقدت اليوم الجمعة، قضت محكمة سول المركزية بإدانة يون في تهم إضافية، شملت مقاومة السلطات أثناء محاولة اعتقاله، والتورط في تزوير وثائق رسمية.

