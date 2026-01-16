إعلان

إيران بالأمم المتحدة: أمريكا تستخدم خطاب حقوق الإنسان لزعزعة الاستقرار والتدخل العسكري

كتب : مصراوي

12:49 ص 16/01/2026

نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي

وكالات

قال نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، إن طهران ترفض بشكل قاطع مشاركة من وصفهم بممثلي المجتمع المدني في جلسات الأمم المتحدة، معتبرًا أنهم لا يمثلون المجتمع الإيراني، بل يعكسون الأجندات السياسية للولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف درزي خلال ‌الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم الخميس بمجلس الأمن بشأن الأوضاع في إيران، أن الشاهدين اللذين أحضرتهما أمريكا إلى الجلسة قاما بالتحريض على العنف، مؤكدًا أن الشباب الإيراني قتلوا بوحشية في جرائم وصفها بأنها شبيهة بجرائم تنظيم الدولة.

واتهم نائب المندوب الإيراني، المندوب الأمريكي باللجوء إلى الأكاذيب وتشويه الحقائق، معتبرًا أن ما يجري هو جزء من محاولة إسرائيلية لجر أمريكا إلى حرب عدوانية جديدة ضد إيران،

وأكد نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن أمريكا تستخدم خطاب حقوق الإنسان غطاء لزعزعة الاستقرار والتدخل العسكري.

وأوضح نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن الاحتجاجات التي بدأت سلمية وبمطالب اقتصادية جرى اختطافها من قبل جماعات مسلحة ومنظمة، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن الدماء التي سفكت في إيران.

وشدد ممثل إيران على أن أي تهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها ضد إيران يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدًا أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تمثل دعوات صريحة لتغيير النظام والعنف والعدوان العسكري.

وأكد أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية قانونية وسياسية في رفض التهديد باستخدام القوة، محذرًا من أن العواقب ستقع على عاتق من يبادر باتخاذ أفعال غير قانونية.

ولفت نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، إلى أن التحريض على العنف والتشجيع على زعزعة الاستقرار يشكلان تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي حرب عدوانية جديدة ضد إيران الدماء التي سفكت في إيران استخدام القوة ضد إيران يعد انتهاكا للقانون الدولي

