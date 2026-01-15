(أ ب)

دعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، إلى اتباع الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وإصلاح صناعة النفط بما يتيح تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

طلبت رئيسة فنزويلا المؤقتة، من المشرعين اليوم الخميس الموافقة على إجراء إصلاحات في صناعة النفط بما يفتح الباب أمن تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك، خلال أول خطاب لحالة الاتحاد تلقيه بعد أقل من أسبوعين من إطاحة الولايات المتحدة برئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو.

وقالت رودريجيز ، التي تتعرض لضغوط من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كي تواكب رؤيتها الخاصة بهذه الدولة الغنية بالنفط، إن مبيعات النفط الفنزويلي سوف يتم استخدامها في دعم الخدمات الصحية والتنمية الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية الأخرى، التي تعاني من أزمات.