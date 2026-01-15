وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ هجمات استهدفت منشآت ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة جنوب لبنان، إضافة إلى مواقع في عمق الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الخميس، إن الغارات طالت مستودعات أسلحة ومنشآت لحزب الله كان يستخدمها في عدة مناطق جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنه تم استهداف مستودع تحت الأرض في عمق لبنان، كان يستخدم لتخزين أسلحة تابعة للحزب.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية سحمر شرقي لبنان، إن العدو الإسرائيلي استهدف مبنيين سكنيين في البلدة لا علاقة لهما بأي نشاط عسكري.

وفي وقت سابق، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان قرية "سحمر" في جنوب لبنان، وتحديدا قاطني مبان محددة بالإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، تمهيدا لشن هجمات وشيكة على ما وصفه بـ"بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله.

وبرر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، هذا الاستهداف بالسعي للتعامل مع ما أسماها "محاولات حزب الله المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".