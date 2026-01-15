إعلان

وسط تهديدات إيرانية.. مدن إسرائيلية تفتح الملاجئ دون تعليمات من الجبهة الداخلية

كتب : محمود الطوخي

10:39 ص 15/01/2026

الملاجئ الاسرائلية ارشيفية

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، الخميس، إن رؤساء بلديات عدة مدن قرروا فتح الملاجئ بشكل منفرد دون تعليمات من الجبهة الداخلية.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال سارعت إلى التأكيد أن لا تغيير في تعليماتها الاحترازية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي عزّز مستوى جاهزيته ورفع درجة التأهب في عدد من تشكيلاته إلى "أعلى درجاتها"، تحسبًا لأي تصعيد محتمل على الجبهة الإيرانية، وذلك بالتزامن مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رفع الاستعداد العملياتي يأتي لمواجهة سيناريوهات متعددة وتطورات مفاجئة، في ظل تهديدات أطلقها مسؤولون إيرانيون بأن أي عمل عسكري أمريكي سيُقابل برد مباشر قد يشمل أهدافًا إسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من مخاطر اتساع دائرة المواجهة، حيث تربط طهران بشكل مباشر بين أي استهداف أمريكي وبين قصف العمق الإسرائيلي، وهو ما استدعى الاستنفار العسكري في تل أبيب.

