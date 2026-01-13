إعلان

أستراليا تُعلن 22 يناير حدادًا وطنيًا تكريمًا لضحايا هجوم شاطئ بونداي في سيدني

كتب : مصراوي

03:38 ص 13/01/2026

هجوم سيدني

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعلن 22 يناير يوم حداد وطني تكريما لضحايا إطلاق النار الجماعي الذي أودى بـ15 شخصا على شاطئ بونداي في سيدني.

وقال ألبانيزي: "سيكون شعاره سينتصر النور" وستُنكس الأعلام في كل أنحاء البلاد.

وأوضح أن هذا التجمع للوحدة ولإحياء الذكرى اتُخذ بالتشاور مع قادة المجتمع اليهودي.

من جهته، اعتبر فرع حركة حباد الذي نظم التجمع على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي أن ذلك سيوفر مساحة لتكريم الأشخاص فقدوا أرواحهم، ولإظهار دعمنا للأشخاص الذين أصيبوا، وللوقوف بجانب عائلاتهم وأحبائهم.

وأطلق مهاجمان، نافيد أكرم ووالده ساجد، ما لا يقل عن 40 طلقا ناريا على مدى عشر دقائق تقريبا يوم الأحد 14 باتجاه حشد كان متجمعا للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا).

وقُتل الأب 50 عاما، وهو مواطن هندي، برصاص الشرطة، أما ابنه البالغ 24 عاما، المولود في أستراليا التي يحمل جنسيتها، فهو رهن الاحتجاز لدى الشرطة، وفقا للغد.

بونداي في سيدني هجوم سيدني سيدني الرئيس الأسترالي أستراليا

