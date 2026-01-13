

وكالات

نددت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الثلاثاء، بإطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف داخل الأراضي اللبنانية واعتبرته عدوانا يقوض الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت اليونيفيل في بيان لها: "رصدت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل تحرك دبابتين من طراز ميركافا من موقع تابع للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من سردا، إلى عمق أكبر داخل لبنان، وقد طلبت قوات حفظ السلام، عبر قنوات الارتباط، من الدبابات وقف أنشطتها".

وتابع البيان: "بعد فترة من الوقت، أطلقت إحدى الدبابات 3 قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت 2 منها على مسافة تقارب 150 مترًا من قوات حفظ السلام".

ولفتت قوات اليونيفيل إلى أنه: "وأثناء تحرك قوات حفظ السلام للابتعاد حفاظا على سلامتها، جرى تتبعها بشكل متواصل بواسطة أشعة الليزر الصادرة من الدبابات".

وبينت القوات أن "الدبابات غادرت المكان بعد نحو نصف ساعة، ولحسن الحظ لم تسجل أي إصابات".

وشددت اليونيفيل على أنها "أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقا بالأنشطة في تلك المناطق، وفق الممارسات المعتادة أثناء عمل الدوريات في المناطق الحساسة القريبة من الخط الأزرق".

واعتبر البيان أن "هجمات من هذا النوع على قوات حفظ سلام معرفة بوضوح وتؤدي مهامها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، باتت تتكرر بشكل مقلق وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقرار 1701".

وشددت اليونيفيل على أن هذا العدوان يقوض القرار 1701 والاستقرار الذي تعمل قوات حفظ السلام والأطراف المعنية على ترسيخه، وفقا لسكاي نيوز.