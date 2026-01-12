إعلان

وزير الإعلام الصومالي: لدينا أدلة دامغة على انتهاك الإمارات لسيادة الصومال

كتب : مصراوي

10:15 م 12/01/2026

داود أويس جامع

وكالات

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى، داود أويس جامع، إن الحكومة الصومالية ألغت جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات بسبب انتهاكها لسيادة الصومال.

وأكد وزير الإعلام الصومالي خلال تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الإثنين، أن إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات يشمل موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو.

وأشار داود أويس جامع، إلى أنه لديها أدلة دامغة على انتهاك دولة الإمارات لسيادة الصومال ووحدة أراضيها.

وأوضح وزير الإعلام الصومالي، أنه مقديشو لم تجري مشاورات مع أي طرف قبل اتخاذ قرار إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات.

ولفت وزير الإعلام الصومالي، إلى أن مقديشو لم تقم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.

وفي وقت سابق من، أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الإثنين، إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات بما في ذلك الاتفاقات في مجال الموانئ والأمن والدفاع المشترك بين البلدين، وفق وكالة الأنباء الصومالية.

