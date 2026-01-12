إعلان

البيت الأبيض: إذا لم نستحوذ على جرينلاند ستسيطر عليها روسيا والصين بالقوة

كتب : مصراوي

09:39 م 12/01/2026

كارولين ليفيت

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزمة بتوفير كل ما يلزم لدعم وحماية ضباط الهجرة والحدود، لا سيما في مدينة مينيابوليس، مؤكدة استمرار الجهود لتعزيز الأمن وتطبيق القوانين الفيدرالية.

وفي ملف العلاقات مع فنزويلا، أوضحت ليفيت خلال مقابلة مع موقع فوكس نيوز الأمريكي، أن واشنطن رصدت مستوى متقدماً من التعاون من جانب السلطات الفنزويلية خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنها تتوقع بمزيد من هذا التعاون في المرحلة المقبلة.

وأشارت متحدثة البيت الأبيض، إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل العمل على إبرام عدد من صفقات الطاقة مع فنزويلا في إطار المصالح المشتركة.

وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ذا لم نستحوذ على جرينلاند ستسيطر عليها روسيا والصين بالقوة.

كما أكدت ليفيت أن الرئيس ترامب يؤمن باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشددة على أنه لم يوجه مسؤولي وزارة العدل لفتح أي تحقيق مع رئيس المجلس جيروم باول.

