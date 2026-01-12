إعلان

سجن رئيس وزراء جورجيا السابق بتهمة غسل الأموال

كتب : مصراوي

09:32 م 12/01/2026

رئيس وزراء جورجيا السابق إيراكلي كوباخيدزه

(د ب أ)

قال مكتب المدعي العام في جورجيا في بيان اليوم الاثنين ، إنه حكم على رئيس وزراء البلاد السابق إيراكلي جاريباشفيلي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل الأموال.

وقال ممثلوا الادعاء إن جاريباشفيلي وقع اعترافًا وأبرم اتفاق اعتراف بالذنب، حيث كان يواجه احتمال مواجهة حكم بالسجن لفترة أطول بكثير.

وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، فرضت عليه غرامة قدرها مليون لاري جورجي (120ر371 دولارا).

وبحسب البيان، تم مصادرة الأموال التي ضُبطت أثناء تفتيش منزله، والتي يُزعم أنها من أنشطة إجرامية، وتم تسليمها للدولة.

وقال محاميه لوسائل الإعلام المحلية إن المبلغ الذي تم ضبطه ، يبلغ نحو 5ر6 مليون دولار.

وشغل جاريباشفيلي منصب رئيس وزراء جورجيا مرتين، الأولى من 2013 إلى 2015 ومرة أخرى من 2021 إلى 2024.

وفي كلتا الولايتين ،استقال قبل انتهاء ولايته، كما شغل منصب رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم.

وانسحب جاريباشفيلي من معترك السياسة العام الماضي، مُعلنًا عن رغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته ومتابعة العمل في القطاع الخاص.

وتشهد جورجيا أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها في أكتوبر 2024، حيث أعلن حزب "الحلم الجورجي" نفسه فائزاً، بينما رفضت الأحزاب المعارضة النتيجة واتهمت الحكومة بتزوير الانتخابات.

إيراكلي جاريباشفيلي جورجيا غسل الأموال

